Haltern. Der Regionalverband Ruhr (RVR) und sein Eigenbetrieb RVR Ruhr Grün haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis zur Eröffnung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027 sollen fünf Millionen Bäume neu anpflanzt oder durch natürliche Verjüngung herangezogen werden.

Ein erstes Etappenziel ist jetzt erreicht: RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel und Betriebsleiter Thomas Kämmerling pflanzen am kommenden Dienstag anlässlich des Internationalen Tags des Waldes in Haltern den 1.000.000sten Baum. Um einen naturnahen Wald im Ruhrgebiet zu entwickeln, werden im Rahmen der Fünf-Millionen-Bäume-Aktion vor allem heimische Arten wie Buchen und Eichen gepflanzt. Aber auch Baumarten wie Roteiche, Küstentanne und Douglasie werden gesetzt, die mit dem Klimawandel besser zurechtkommen. Gepflanzt wird unter anderem in der Haard und Hohen Mark im Kreis Recklinghausen, in der Kirchheller Heide in Bottrop, in der Üfter Mark im Kreis Wesel und im Emscherbruch in Gelsenkirchen.