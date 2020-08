Haltern. Am letzten Augustwochenende dreht sich auch in der Seestadt alles um die Fledermaus. Wie in ganz Deutschland bietet auch der NABU Haltern am See wieder eine Exkursionen für Fledermausfreunde an.



Die lautlosen Jäger der Nacht sind überaus „geschwätzig“ aber für die menschlichen Ohren erst durch technisches Gerät hörbar. Jede Art hat ihren ganz besonderen „Code“. Sie leben in Baumhöhlen, in Mauerspalten oder in Dachböden. Ab Mitte August beginnt ihre Suche nach einem geeigneten Winterquartier. Da kann man sich als Fledermaus schon mal im Schlafzimmer der Menschen verirren. Aber keine Angst! Die heimischen Fledertiere sind absolut ungefährlich. Eher ist es umgekehrt und der Mensch mit seiner Lebensweise wird den liebenswerten Säugern zur Gefahr.Bei einer kurzweiligen Wanderung mit Spiel & Spaß erfahren Teilnehmer mehr über die geheimnisvollen Nachtjäger am 29. August 2013 von 19:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr. Bei schriftlicher Anmeldung, unbedingt erforderlich unter info@nabu-halternamsee.de _erfahrenTeilnehmer den Treffpunkt. Teilnahmegebühr: Erwachsene 9 Euro, Kinder 6 Euro, NABU-Mitglieder 6 Euro, Kinder 3 Euro. Wegen der Corona-Regeln werden wir die Wanderung mit nur 10 Personen durchführen. Daher ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich, nicht angemeldete Interessierte können leider nicht Teilnehmen. Mund-Nase-Bedeckung und Abstand halten sind ebenfalls Pflicht.