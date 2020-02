Haltern. Greifvögel sind geschickte Jäger, die bei Tag den Beutetieren zum Verhängnis werden. Eulen dagegen sehen sehr gut bei Nacht und ihr gutes Gehör sowie der lautlose Flug machen sie zu excellenten Nachtjägern. Deshalb hassen Raben, Krähen und Singvögel diese wunderschönen Vögel.

Wie dieses „Hassen“ funktioniert und wie Eulen und Greifvögel sehen – diese Fragen werden bei der Familienwanderung in Haltern am See „federnah“ beantwortet. Der NABU Haltern hat wieder die erfahrene Falknerin Uta Wittkind und ihre Schützlinge gewonnen, die Teilnehmer in die faszinierende Welt der Eulen- und Greifvögel zu begleiten. Während der Wanderung können Kinder und Ihre Eltern am 29. Februar 2020 von 14 bis 16 Uhr die prächtigen Tiere hautnah erleben. Mutige dürfen auch selbst einmal den Falknerhandschuh überstreifen. Selten können Sie ihnen so nah sein. Anmeldung erforderlich: info@nabu-halternamsee.de, oder Tel. 02364 935330 - Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.Teilnahmegebühr: Erwachsene: 9 Euro, Kinder 5 Euro. NABU-Mitglieder zahlen 5 und 3 Euro pro Person! Bitte bringen Sie Ihren Mitgliedsausweis mit.