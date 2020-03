Haltern am See. Von Ostern bis Oktober lautet normalerweise die Eselsbrücke, mit deren Hilfe man sich die Betriebszeiten der Lippe-Fähren gut merken kann. Aus mehreren Gründen hat sich der Lippeverband aber nun entschlossen, die Maifisch in Haltern am See und auch die Personenfähren in Hamm und Dorsten bis auf Weiteres nicht zu Wasser zu lassen.

„Da mehrere Tausend Gäste pro Saison unsere Fähren nutzen, die Überfahrt manuell per Hand erfolgt und die Menschen dicht an dicht an Bord stehen, können wir ein erhöhtes Ansteckungspotenzial mit dem Corona-Virus hier nicht ausschließen“, erklärt Dr. Emanuel Grün als Technischer Vorstand des Lippeverbandes. Um diesen „Ansteckungs-Hotspot“ zu vermeiden, bleiben alle drei Fähren des Lippeverbandes erst mal an Land.Die Betriebsteams des Lippeverbandes haben sich auf das Corona-Virus eingestellt: Sie arbeiten im wöchentlich wechselnden Schichtbetrieb zu Hause und vor Ort, um Infektionsketten zu vermeiden. Daher nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in erster Linie die Basisaufgaben wahr, die im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge aufrechterhalten werden müssen. Zu den Kernaufgaben gehören unter anderem der Hochwasserschutz, der Betrieb von Kläranlagen, Pumpwerken, Hochwasserrückhaltebecken, Abwasserkanälen sowie Wasserläufen.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort leisten gerade jetzt einen immens wichtigen Beitrag zur öffentlichen Daseinsvorsorge in der Lippe-Region – ihnen gilt ausdrücklich unser Dank“, betont Dr. Emanuel Grün.