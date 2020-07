Haltern. Der NABU NRW, BUND und LNU in NRW starten am 23. Juli um 11 Uhr in Düsseldorf die Volksinitiative Artenvielfalt NRW. Unter dem Motto „Insekten retten – Artenschwund stoppen“ rufen die Naturschutzverbände alle BürgerInnen in Nordrhein-Westfalen dazu auf, mit ihrer Unterschrift ein deutliches Signal für einen besseren Artenschutz in NRW zu setzen. Neben dem NABU Haltern am See beteiligen sich landesweit viele andere Gruppen der genannten Verbände mit Aktionen und Veranstaltungen vor Ort.