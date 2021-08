Haltern. Die Stadt Haltern am See nimmt in der kommenden Woche zum vierten Mal am STADTRADELN teil - allerdings in diesem Jahr erstmalig gemeinsam mit allen kreisangehörigen Städten und dem Kreis Recklinghausen. Von Sonntag, 29. August, bis Samstag, 18. September, läuft die Kampagne, bei der es darum geht, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und damit den Klimaschutz voranzubringen.

Am STADTRADELN kann jeder teilnehmen, der im Kreis Recklinghausen lebt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht. Ziel ist es, möglichst viele Radkilometer für sich, das Team oder die Stadt und somit für den Kreis Recklinghausen zu sammeln. Zugelassen sind Gruppen ab zwei Personen. Dabei tritt die Stadt Haltern am See sowohl gegen alle anderen Kommunen derselben Größenkategorie (10.000 – 49.999 Einwohner) an, als auch der Kreis Recklinghausen gegen alle „Kommunen“ derselben Größenkategorie (500.000 und mehr Einwohner; hier werden auch Landkreise mitgezählt). Eine Besonderheit: In diesem Jahr kommt das Schulradeln hinzu. Weiterführende Schulen im Kreis Recklinghausen sind eingeladen, mit eigenen Klassen-Teams so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Die drei Schulen im Kreis, die die meisten Kilometer zurückgelegt haben, können sich über eine von drei hochwertigen Fahrradreparaturstationen freuen.

Die Stadtverwaltung hofft mit der Teilnahme dafür zu begeistern, öfters auf das Fahrrad als Fortbewegungsmittel für alltägliche Wegstrecken zurückzugreifen. „Wir freuen uns über jeden Kilometer, der zurückgelegt wird, um CO2 einzusparen“, betont Bürgermeister Andreas Stegemann: „Das STADTRADELN ist wegen der Bewegungen an der frischen Luft gesund und macht Spaß. Außerdem soll es ein Anreiz und Anstoß sein, auch aus Umweltgründen öfters das Auto stehen zu lassen.“ Die Stadtverwaltung selbst geht mit einem Verwaltungsteam ins Rennen. Die zurückgelegten Kilometer können per App erfasst werden oder auf der Internetseite nachgetragen werden. Interessierte können sich schon jetzt unter www.stadtradeln.de/haltern anmelden.