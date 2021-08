Haltern. Bürgermeister Andreas Stegemann wird in diesem Jahr auch Sprechstunden in den Ortsteilen abhalten. Beginn ist am 23.08.2021 in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr im Feuerwehrhaus in Lavesum. Der „Tourneeplan“ sieht wie folgt aus:

Jeweils montags in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr:

23. August, Feuerwehrhaus Lavesum

30. August, Feuerwehrhaus Hullern

01. September (Mittwoch !!!), Gaststätte Uhlenhof in Holtwick

13. September, Feuerwehrhaus Lippramsdorf

20. September, Feuerwehrhaus Sythen

27. September, Feuerwehrhaus Flaesheim

18. Oktober, Bürgerhaus Hamm-Bossendorf

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Sprechstunden unter Berücksichtigung der vorgegebenen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen aufgrund der aktuellen pandemischen Situation durchgeführt werden.