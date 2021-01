Haltern/Datteln. Gute Nachrichten zum Jahreswechsel: Die Bezirksregierung Münster hat dem Antrag auf Maßnahmenbeginn für die Lippebrücke in Datteln-Ahsen zugestimmt. Damit wurde eine wichtige Anforderung für einen frühzeitigen Start des Brücken-Projektes der Kreise Coesfeld und Recklinghausen erfüllt. Der eigentliche Zuwendungsbescheid wird zurzeit noch von der Bezirksregierung geprüft.

Um den Zeitplan für den Neubau jedoch nicht zu gefährden, hatten die beiden beteiligten Kreise einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn gestellt. Diesem Antrag wurde nun zugestimmt. Damit sind die Ausgaben in der Baumaßnahme vor Erteilung der Bewilligung des eigentlichen Zuwendungsbescheids förderfähig gedeckt. "Wir danken der Bezirksregierung und Regierungspräsidentin Dorothee Feller für die gute Zusammenarbeit. Es ist nicht nur für uns, sondern vor allem für die Menschen in Ahsen und Umgebung von großer Bedeutung, dass es zu keinen Verzögerungen bei dem Brücken-Neubau kommt", so Landrat Bodo Klimpel. Auch der Kreisdirektor des Kreises Coesfeld, Dr. Linus Tepe, zeigt sich erfreut über die gute Botschaft zum Jahresbeginn: "Nun gilt es, die Ärmel hochzukrempeln, um den Zeitplan einhalten zu können. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein großes Interesse an einer zügigen Realisierung."