Haltern. In der Seestadthalle in Haltern am See fand jetzt die Kreiswahlversammlung der Freien Demokraten des Kreises Recklinghausen statt.Bodo Klimpel wurde mit 97 Prozent zum gemeinsamen Landratskandidaten von FDP und CDU gewählt. Weiterhin standen auch die Wahlen für die Wahlkreise und der Reserveliste für den Kreistag auf dem Programm.

Hierbei konnten sich drei Halterner Urgesteine mit großer Zustimmung in ihren Wahlkreisen durchsetzen.

Neben Kai Surholt (Wahlkreis 24) treten mit Oliver Bußmann (Wahlkreis 25) und Christian Kiski (Wahlkreis 26) zwei weitere Halterner Poahlbürger in den Wahlkreisen an.„Surholt, Kiski, Bußmann mehr Haltern am See für den Kreis geht nicht“, sagte Oliver Bußmann. Christine Dohmann wurde auf Listenplatz 1 für die Kreistagsfraktion bestätigt.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, möglichst viel Einfluss aus Haltern am See auf den Kreistag zu haben und das ist uns gelungen.“ so die einhellige Meinung der Halterner Liberalen. Die Wahl des Landrates und des Kreistags findet parallel zur Wahl des Bürgermeisters und des Stadtrates am 13. September 2020 statt.