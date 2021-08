Laumann und der Lokführer Moment

…..ist es denn möglich, ein Christdemokrat wünscht sich einen “Lokführermoment“ und empfiehlt dem Pflegepersonal mehr gewerkschaftliches Engagement.

So der Inhalt einer kurzen Notiz in der WN vom 19.08.2021.

Hoffentlich wird nicht bereits vom wirtschaftsnahen Flügel der CDU ein Parteiausschlussverfahren gegen Karl - Josef Laumann betrieben (-)!

Oder ist dieser Hinweis nur dem Wahlkampf geschuldet, um daran zu erinnern, dass es auch noch eine CDA gibt ?

CDA, auch als CDU Sozialausschüsse bekannt, ist eigentlich der kaum wahrnehmbare Arbeitnehmerflügel der CDU.

Der es mit Inkrafttreten der Agenda 2010 und der Etablierung des Niedriglohnsektors bis heute nicht geschafft hat, dieser schreienden Ungerechtigkeit etwas entgegen zu setzen.

Offenkundig mit Billigung der CDA – Sozialausschüsse gibt es in Deutschland immer noch die Aufstocker, die prekär Beschäftigten und Leiharbeiter, die infolge ihrer niedrigen Entlohnung kaum eine ausreichenden Altersvorsorge bedienen und noch viel weniger private Vorsorge leisten können.

Es zählt dazu, wer höchstens zwei Drittel eines mittleren Einkommens verdient. Da mittlerweile fast jede/r Vierte in Deutschland so wenig verdient, ist der hiesige Niedriglohnsektor der größte in Europa.

Das verschafft der Wirtschaft einen erheblichen Wettbewerbsvorteil - wohl dem, der zu Spenden bereit und auch in der Lage ist.

Allerdings, Spenden schaffen Abhängigkeiten.

Quelle:

(https://www.dgb.de/themen++co++8b578f56-6109-11e9-9fde-52540088cada)