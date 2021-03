Haltern. Die Stadt Haltern am See weist darauf hin, dass die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung und die Betreuung in der OGS ab dem Monat März 2021 in den nächsten Tagen eingezogen werden. Nachdem die Beiträge für Januar 2021 eingezogen waren, hatte das Land erklärt, dass für diesen Monat wegen der Corona-Einschränkungen keine Beiträge zu zahlen waren.

Die Stadt Haltern am See hat diese zu viel gezahlten Beiträge dann mit den Beiträgen für den Monat Februar 2021 verrechnet, so dass im Februar keine Beiträge eingezogen wurden. Der Beitragsausfall wurde zu gleichen Teilen vom Land und von der Stadt getragen. Die kommunalen Spitzenverbände hatten die Bereitschaft der Kommunen erklärt, weiterhin ihren Teil beizutragen, dass die Eltern hier entlastet werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass das Land zumindest die Hälfte der finanziellen Ausfälle der Kommunen trägt. Eine vollständige Übernahme des Ertragsausfalls durch die Kommunen ist finanziell nicht darstellbar.

Seitens des Landes wird es aktuell eine weitere derartige Beteiligung nicht geben. Eine rückwirkende Kompensation in den nächsten Monaten wurde durch NRW-Familienminister Stamp nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten.