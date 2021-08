Haltern/Dülmen. Die sog. Verkehrswende ist für eine Gruppe von Radfahrern aus Lavesum kein neues Thema. Sie genießen seit rund 20 Jahren immer mittwochs rund um Lavesum auf ihren Touren mit ca. 40 km Länge das attraktive Landschaftsbild. „Wir wären glücklich, wenn wir auch die Merfelder Straße als Verbindung nach Dülmen-Merfeld gefahrlos nutzen könnten“, sagt Bruno Gerding, Sprecher der Mittwochsradler. Bereits seit 2013 setzen sich die heutigen Rentner für den Bau eines Radweges entlang der wichtigen Verbindungsstrecke ein.

Robert Heinze, Bundestagskandidat der Freien Demokraten für den Bundestagswahlkreis Recklinghausen II, zu dem auch Haltern am See gehört, war am 9.8.2021 zu Besuch bei den Mittwochsradlern, um die Positionen der FDP zum Thema Verkehrswende sowie Ausbau einer zeitgemäßen Radwegeinfrastruktur zu erläutern und mit den Radlern zu diskutieren.

Konkrete Vorschläge für eine interkommunale Zusammenarbeit

Die Hobbyradler stellten bei dem Besuch Heinze ihren Lösungsvorschlag vor, mit dem zukünftig schwere Unfälle mit Radfahrer-Beteiligung und mit teils tödlichem Ausgang auf der „Rennstrecke“ für Autos und Lastwagen vermeidbar wären. Das Ziel der Initiative sind Radwege neben der Straße bis zum Heubach/Torfvenn Teich zwischen Dülmen-Merfeld und Haltern-Lavesum. Sie übergaben ihre Lösungsskizze dem Bundestagskandidaten Heinze und dem Halterner FDP-Ratsherrn Oliver Bußmann. Heinze betonte die Bedeutung der interkommunalen Zusammenarbeit für die Realisierung von Radwegen auch über Stadt- oder Kreisgrenzen hinweg: „Wenn wir ernsthaft daran arbeiten wollen, dass ein erheblicher Teil der Nahmobilität zukünftig mit dem Rad realisiert wird, dann müssen wir durch eine attraktive Radwegeinfrastruktur über Kreisgrenzen hinweg dafür die Voraussetzungen schaffen“, sagte er beim Radlertreffen.

Antrag der FDP Dülmen und Haltern auf Kreisebene

Die FDP hat auf Kreisebene im April des Jahres einen entsprechenden Antrag gestellt, und zwar gleichlautend sowohl die FDP-Kreistagsfraktion an den Kreis Recklinghausen wie auch die FDP Dülmen an den Kreis Coesfeld. Der zuständige Kreisausschuss des Kreistags Recklinghausen wird am 9.9.2021 die Angelegenheit behandeln und der Kreistag Ende September darüber abstimmen. Robert Heinze hat den Mittwochsradlern zugesichert, seine Kontakte in die Landespolitik zu nutzen, um die lange „Hängepartie“ in Sachen Radweg an der Merfelder Straße möglichst zu beschleunigen. Und natürlich hoffen alle Beteiligten darauf, dass Landrat Bodo Klimpel als ehemaliger langjähriger Bürgermeister von Haltern am See die baldige Umsetzung der Radwegeverbindung unterstützt.