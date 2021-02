Gelsenwasser besucht Bürgermeister

Haltern. Die beiden Gelsenwasser-Vertreter Magnus Meckelburg (li.), Leiter des Wasserwerks in Haltern am See, sowie Edgar Boer (re.), Leiter der Betriebsdirektion Recklinghausen, statteten am Mittwoch einen Antritts- und Kennenlernbesuch bei Bürgermeister Andreas Stegemann ab. Sie sprachen dabei Themen rund um das Wasser an, dazu gehören natürlich auch der Stausee mit den dort möglichen Nutzungen, aber auch die Wasserversorgung für die Region. „Gerade diese Punkte“, so fasste Bürgermeister Andreas Stegemann das Treffen zusammen, „werden wir in den nächsten Monaten weiter besprechen.“