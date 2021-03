Kreis RE. Die fünfjährige Amtsperiode der bisherigen Mitglieder des Rates des Lippeverbandes endete in diesem Jahr. Im Rahmen der Verbandsversammlung des Lippeverbandes wählten die Delegierten am Mittwoch, 3. März, den neuen Rat, der vergleichbar ist mit dem Aufsichtsrat eines Konzerns. Die Versammlung fand Corona-bedingt online statt.

Für die Städte und Gemeinden sitzt unter anderem Marc Herter, Oberbürgermeister der Stadt Hamm, im Verbandsrat. In seiner ersten konstituierenden Sitzung am Mittwochnachmittag wählte der neue Rat auch einen neuen Vorsitzenden: Bodo Klimpel, Landrat des Kreises Recklinghausen, nimmt dieses Amt erneut wahr. Bereits in seiner Funktion als Bürgermeister der Stadt Haltern am See hatte Bodo Klimpel das Amt inne: „Für das Vertrauen und die Möglichkeit, in einer zweiten Amtszeit als Vorsitzender die Arbeit des Lippeverbandes weiter intensiv zum Wohle der Region mitzugestalten, bedanke ich mich herzlich.“ Die neuen Ratsmitglieder verteilen sich auf die Städte und Gemeinden, die Kreise, den Bergbau, die gewerblichen Unternehmen sowie auf die Arbeitnehmervertreter.

Städte und Gemeinden:

Holger Lohse, Techn. Beigeordneter Stadt Dorsten

Carsten Giebel, Ratsherr Stadt Dortmund

Carsten Hövekamp, Bürgermeister Stadt Dülmen

Marc Herter, Oberbürgermeister Stadt Hamm

Daniela Fiege, Vorstand Abwasserbeseitigung Stadt Lünen

Kreise:

Bodo Klimpel, Landrat des Kreises Recklinghausen

Bergwerke:

Michael Kalthoff, Vorstand Finanzen RAG AG

Gewerbliche Unternehmen:

Dipl.-Ing. Ulrich Vornhof, Leiter Gewässerschutz ThyssenKrupp Steel Europe AG

Dirk Waider, Technischer Vorstand Gelsenwasser AG

Arbeitnehmervertreter:

Bernd Schwarz, stv. Personalrats-Vorsitzender Lippeverband

Katharina Siebert-Vatter, 2. stv. Personalrats-Vorsitzende Lippeverband

Ingo Franke, Mitglied des Personalrates Lippeverband

Henrike Eickholt, Bezirksgeschäftsführerin ver.di ruhr-west

Sven Kühn, Gewerkschaftssekretär Landesbezirk NRW ver.di