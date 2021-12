Neue Homepage und mehr digitale Teilhabe



Knapp ein Jahr nach der Neuaufstellung des Seniorenbeirats der Stadt Haltern am See (SBR) hat der SBR sein visuelles Erscheinungsbild mit neuem Logo und neuer Internetpräsenz grundlegend renoviert. „Mit unserem neuen Logo wollen wir zweierlei illustrieren: dass wir als SBR durch gemeinsames Handeln politisch Einfluss nehmen wollen für die Bürger*innen über 60 und gleichzeitig auch praktische Hilfestellung anbieten, um das Älterwerden leichter zu meistern“, erläutert Rüdiger Haake, stellvertretender Vorsitzender des Beirats. Mit dem neuen Internetangebot sollen auch die Positionen und Aktivitäten des Seniorenbeirats öffentlich transparenter werden als bisher. „Die SBR-Homepage hat zwei Schwerpunkte: erstens die aktuelle Information in Form von Veranstaltungshinweisen oder Positionspapieren zu politischen Themen. Zweiter Schwerpunkt ist die Unterstützung bei der Suche nach Hilfestellung bei Alltagsproblemen“, erläutert Haake den Aufbau der Homepage. Er sieht den aktuellen Status als einen Ausgangspunkt für wachsende Inhalte zu den Themenfeldern „Soziales, Gesundheit im Alter, Mobilität und digitale Medien“ in den kommenden Jahren.

Digitale Kompetenz als Basis für die Teilhabe am Alltag. Der Digital-Kompass soll dabei helfen, dass Ältere die digitalen Medien leichter nutzen können.



Als nächsten Digitalisierungs-Schritt greift der Seniorenbeirat mit dem „Digital-Kompass“ im neuen Jahr ein Projekt der BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen auf. Das Ziel ist, mit persönlichem Austausch, Schulungen vor Ort sowie online und mit Hilfe von Materialien kostenfreie Angebote für Senior*innen bereitzustellen. Damit es gelingt, auch bisher in der digitalen Welt wenig geübte ältere Menschen an digitale Technologien heranzuführen und so soziale Teilhabe zu ermöglichen.

Für Jürgen Chmielek, Vorsitzender des Seniorenbeirats, ist dies essentiell für das selbstständige Leben im Alter: „Die Bedeutung einer gewissen digitalen Kompetenz für den einzelnen Menschen wird dann besonders deutlich, wenn z.B. Bankgeschäfte nur noch online getätigt werden können, wenn das Einzelhandelsangebot vor Ort nicht mehr alle Wünsche erfüllt und die Mobilität von älteren Menschen gleichzeitig eingeschränkt ist. Und nicht zuletzt sind Familien heute nicht selten auch international weit verstreut. Da sind digitale Medien häufig die einzige Möglichkeit, um in Kontakt zu bleiben“.

Link zur Homepage des SBR: https://www.seniorenbeirat-haltern.de/