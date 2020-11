Haltern. Der Ausschuss für Generationen und Soziales hat am Donnerstagabend in seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl eine neue Vorsitzende aus seinen Reihen gewählt: CDU-Ratsmitglied Ursula Feldmann übernimmt dieses Amt, ihre Fraktionskollegin Jacqueline Bonn wurde als Vertreterin ebenso einstimmig gewählt.

Ein zentrales Thema war zudem der Kindergartenbedarfsplan für das Kindergartenjahr 2021/22. Einstimmig votierte der Ausschuss für diesen Plan, der vorsieht, ab August nachästen Jahres 1515 Plätze in den Einrichtungen und in der Tagespflege bereit zu stellen. Damit stehen für die Ü-3-Kinder 1039 Plätze und 476 Plätze für die U-3-Kinder zur Verfügung. Das entspricht einer Versorgungsquote von 99,5 Prozent bei den Ü-3-Kindern und von 50,3 Prozent bei den U-3-Kindern. Nun werden die Kindergartenträger zeitnah die Verträge mit den Eltern für das nächste Kindergartenjahr schließen.

Vertagt worden ist die Entscheidung, welcher Kindergartenträger die geplante Drei-Gruppen-Kita in den „Katharinenhöfen“ in Hamm-Bossendorf betreiben soll. Dieser Neubau kann frühestens Mitte 2022 in den Betrieb gehen. Der Ausschuss wird wahrscheinlich im Januar zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um zwischen den beiden Bewerbern, Evangelische Kirchengemeinde und DRK, zu entscheiden. Beiden soll, wie auch dem Investor Michael Hiesgen, die Möglichkeit gegeben werden, sich und das jeweilige Konzept vorzustellen.