Kreis RE. Es gibt 14 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen.

Verstorben sind in Castrop-Rauxel ein Mann im Alter von 71 Jahren sowie zwei 90-jährige Männer, in Datteln eine 79-jährige Frau, in Dorsten eine 86-jährige Frau, in Herten eine 67-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 71, 76 und 88 Jahren, in Oer-Erkenschwick eine Frau im Alter von 101 Jahren und ein 72-jähriger Mann, in Recklinghausen zwei Frauen im Alter von 82 und 91 Jahren sowie ein Mann im Alter von 95 Jahren.