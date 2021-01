Kreis RE. Es gibt 18 weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen: In Dorsten ist ein Mann mit 70 Jahren verstorben, in Herten ist eine Frau mit 91 Jahren verstorben, in Marl sechs Frauen im Alter von 71, 77, 78, 80, 81 und 88 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 77 und 81 Jahren, in Oer-Erkenschwick zwei Frauen im Alter von 78 und 93 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 63 und 89 Jahren, in Recklinghausen zwei Frauen im Alter von 81 und 83 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 76 und 78 Jahren verstorben.

Hintergrund: Die Kreisverwaltung meldet die Todesfälle immer erst, wenn auch eine schriftliche Bestätigung vorliegt. Dadurch kann es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Meldung kommen.