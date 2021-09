Seit 25 Jahren sind Alexa Große-Heidermann (Gescher), Melanie Schüler (Haltern am See) und Eva Glätzer (Münster) im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen tätig. Für ihren langjährigen Einsatz wurden sie am Donnerstag (9. September 2021) von Regierungspräsidentin Dorothee Feller und Regierungsvizepräsident Dr. Ansgar Scheipers geehrt.

"25 Jahre sind eine lange Zeit im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit großem Engagement bringen Sie sich in die Arbeit der Behörde ein. Ihr Erfahrungsschatz bildet einen wichtigen Grundstein für das Fundament der Bezirksregierung. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit", bedankte sich Regierungspräsidentin Dorothee Feller bei der Feierstunde bei den Jubilaren.

Alexa Große-Heidermann aus Gescher hat 1996 zunächst eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Bezirksregierung Münster absolviert, wechselte dann zum damaligen Landesoberbergamt Dortmund und kehrte 2001 für die Ausbildung für den gehobenen Dienst zur Bezirksregierung Münster zurück. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung war sie zunächst im Bereich Wirtschaftliche Angelegenheiten tätig. Seit 2008 ist sie vornehmlich für die Beratung, Begleitung und Beaufsichtigung von rechtsfähigen Stiftungen zuständig.

Die 44-jährige Melanie Schüler aus Haltern am See hat ihre berufliche Laufbahn für das Land Nordrhein-Westfalen 1996 begonnen. Ihr beruflicher Weg führte sie in das damalige Amt für Agrarordnung in Soest, in die Personalabteilung der Bezirksregierung Münster und das damalige Staatliche Amt für Arbeitsschutz in Recklinghausen. Danach folgten in der Bezirksregierung Münster Stationen im Bereich Personalangelegenheiten für Lehrkräfte an Haupt- und Realschulen, das Dezernat für Wasserwirtschaft und seit 2017 das Dezernat für Städtebau. Dort ist sie für das Denkmalschutz-Sonderprogramm für Projekte der Substanzerhaltung und Restaurierung von national bedeutsamen Kulturdenkmälern zuständig.

Die 53-jährige Eva Glätzer aus Münster hat nach dem Lehramtsstudium in den Fächern Kunst und Biologie zunächst als Lehrerkraft im Tarifbeschäftigungsverhältnis an der Gesamtschule in Essen-Borbeck unterrichtet und wurde dann dort in das Beamtenverhältnis übernommen. 2001 wechselte sie als Lehrkraft zum Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Dülmen und war ab 2007 zusätzlich als Fachleiterin am Studienseminar in Bocholt, ab 2014 als Fachleiterin für das Studienseminar in Gelsenkirchen und ab 2015 als Leiterin des Seminars Gymnasium/Gesamtschule Bocholt tätig. Ab 2018 war sie als Direktorin des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung in Recklinghausen eingesetzt, bevor sie im September des vergangenen Jahres in das Dezernat für Gymnasien bei der Bezirksregierung Münster wechselte. Dort ist sie als schulfachliche Dezernentin für die Gymnasien in Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl und die Weiterbildungskollegs im Regierungsbezirk zuständig. Außerdem betreut sie im Bereich der Gymnasien die Fächer Biologie und Kunst (auch für die Bezirksregierung Detmold).

Quelle: Bezirksregierung Münster