Haltern. Es ist schon eine stolze Zahl: 32 Mitarbeiter feierten 2019 im St. Sixtus-Hospital rundes Dienstjubiläum. Gemeinsam blicken sie auf insgesamt 665 verbrachte Jahre im Krankenhaus zurück.

Kein Wunder also, dass es für die Betriebsleitung des Halterner Hospitals „Ehrensache“ war, diese langjährige Krankenhauszugehörigkeit in einer kleinen Feierstunde zu würdigen. „Dass so viele Mitarbeiter uns über so lange Zeit die Treue halten, freut uns sehr. Es spricht für das gute Betriebsklima in unserem Hause“, dankte der ärztliche Direktor Dr. Peter Harding den Jubilaren für ihr Engagement. 15 Mitarbeiter arbeiten seit zehn Jahren im St. Sixtus-Hospital, weitere drei haben hier seit 20 Jahren ihren Arbeitsplatz, vier Jubilare sind seit 25 Jahren im Halterner Krankenhaus tätig sowie fünf seit 30 Jahren und vier Mitarbeiter halten dem St. Sixtus-Hospital schon 40 Jahre die Treue. Eine Jubilarin blickt sogar auf ein 45-jähriges Dienstjubiläum zurück.Im Rahmen der Jubilar-Ehrungen wurden weiterhin fünf Mitarbeiter geehrt, die im Jahre 2019 nach langjähriger Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand gegangen sind. Auch sie haben lange Zeit im Halterner Krankenhaus gearbeitet. www.kkrn.de