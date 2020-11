Marl/Haltern. Am Montag (23.11.) um 10 Uhr bis 13 Uhr wird die Auffahrt der A52 Anschlussstelle Marl-Zentrum in Richtung Haltern durch die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm gesperrt. In der Zeit wird im Bereich des Bauwerks Philosophen Weg eine transportable Schutzeinrichtung aufgebaut. Eine Umleitung wird eingerichtet. Rettungskräfte im Einsatz können die Baustelle langsam passieren.