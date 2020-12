Auf die Minute genau wissen, wann der Bus kommt: Die Vestische erweitert in Haltern am See mit zwei dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern (DFI) ihren Service. Im gesamten Bedienungsgebiet profitieren Kund*innen von 54 neuen Monitoren.



Haltern. Das Nahverkehrsunternehmen aus Herten hat zum Start der zweiten Ausbaustufe in enger Abstimmung mit der Stadt Haltern am See an der zentralen Haltestelle „Kärntner Platz“ zwei DFI-Monitore installiert und in Betrieb genommen. Auf ihnen erfahren die Fahrgäste der Vestischen in Echtzeit, wann ihre Linie fährt und ob sie pünktlich ist. Insgesamt steuern acht Linien der Vestischen die beiden Haltepunkte an der Rochfordstraße an. „Wir kennen über unser Betriebsleitsystem die Standorte aller Busse sowie ihre Ankunfts- und Abfahrtszeiten“, erklärt Geschäftsführer Martin Schmidt. „Diese Information geben wir an unsere Fahrgäste weiter, damit sie selbst dann gut informiert sind, sollte die Vestische einmal dem Fahrplan hinterherfahren.“

Die Stadt Haltern am See begrüßt das neue Angebot der Vestischen im direkten Umfeld der Halterner Innenstadt. „Die DFI ist ein weiterer wichtiger Baustein, um das ÖPNV-Angebot in der Stadt zu verbessern. Nun können die Bürger und Gäste der Stadt auch am zweiten großen Busknotenpunkt von der digitalen Kommunikation profitieren“, freut sich Bürgermeister Andreas Stegemann. Alle DFI-Installationen werden zudem mit einer Vorleseeinrichtung samt Auffindeton ausgestattet. Sie ist ein weiterer Schritt in Richtung Barrierefreiheit und ermöglicht auch blinden und sehbehinderten Menschen, Informationen abzurufen. Ein neuer Standard, den die Blinden- und Sehbehindertenvereine in der Region nachdrücklich loben. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr fördert das Projekt mit bis zu 90 Prozent.

Die Vestische verfolgt mit den dynamischen Fahrgastinformationen die Ausweitung ihres digitalen Dienstleistungsangebots konsequent weiter. Das Unternehmen hat 2019 die erste Ausbaustufe mit der Installation von 24 Anlagen in sieben Städten abgeschlossen. Die zweite Stufe sieht bis Mitte 2021 weitere 54 Anzeigen an 28 Haltepunkten in neun Kommunen vor (Bottrop, Castrop-Rauxel, Dorsten, Gelsenkirchen, Gladbeck, Haltern am See, Herten, Marl, Recklinghausen). Dann werden im gesamten Bedienungsgebiet der Vestischen 107 dynamische Fahrgastinformationen am Netz sein. Den ersten Übersichtsanzeiger in Haltern am See hatte die Stadt 2009 am Bahnhof in Betrieb genommen.