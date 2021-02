Haltern. Die Arbeiten für die Sanierung des Schulhofs an der Alexander-Lebenstein-Realschule gehen voran. So konzentrieren sich die Tiefbauer einerseits auf den Bereich des Haupteingangs, um diesen, so der Wunsch, möglichst bis Mitte Februar, wenn eventuell die Schulen wieder öffnen, fertig zu haben.

Allerdings müssen dafür auch die Witterungsbedingungen mitspielen. Eine Voraussetzung, die in der vergangenen Woche nicht immer erfüllt war. Gleichzeitig wurde am Montag, 1. Februar, damit begonnen, Sträucher am Parkplatz Richtung Holtwicker Straße zu roden. Denn hier werden die Pflanz- und Parkflächen komplett neu gestaltet. Entgegen der ursprünglichen Planungen mussten nun auch noch sechs Kastanien gefällt werden. Bei ihnen stellte sich während der Baumkontrolle heraus, dass sie von einem Pilz befallen sind und deshalb schon bald nicht mehr genügend Standsicherheit besitzen. Schwarze Stellen an den Stämmen und teils lose Rinde machen das sehr deutlich. Hierfür werden aber Ersatzpflanzungen vorgenommen.