Haltern. In Haltern am See steht die nächste Etappe zur Modernisierung des Bahnhofs an: Ende November werden die Gleishilfsbrücken im Bereich der Personenunterführung ausgebaut. Ab diesem Zeitpunkt wird die neue Tunnel-Konstruktion die darüber befindlichen Gleise tragen.

Die Arbeiten finden ganztägig statt und erfordern die Sperrung der Gleise. Daher kommt es zu Teilausfällen bei Zügen der Regionalexpress-Linien RE 2 und RE 42 von Mittwoch, 25. November (9.00 Uhr), bis zum Freitag, 27. November (13.00 Uhr). Als Ersatz verkehren Busse mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen. Außerdem fahren Schnellbusse zwischen Marl-Sinsen und Nottuln-Appelhülsen, die lediglich in Haltern am See halten. Beachten Sie bitte die vom Zugverkehr abweichenden (früheren bzw. späteren) Fahrzeiten der Busse.Am Hausbahnsteig finden anschließend Kabeltiefbauarbeiten statt. Diese Arbeiten können erst erfolgen, sobald die Hilfsbrücken ausgebaut sind. Aus diesem Grund bleibt Gleis 1 auch noch nach dem 27. November gesperrt. Die dort verkehrende S-Bahn-Linie S 9 (abellio) fährt daher noch bis Montag, 30. November, mit Einschränkungen. Die DB bittet Reisende, sich beim Eisenbahnverkehrsunternehmen zu erkundigen.

Teilausfälle bei den Zügen der Linien RE 2 und RE 42 vom 25. bis 27. November

Der Mittelbahnsteig zu den Gleisen 2/3 ist auf einer Länge von 180 Metern bereits modernisiert worden. Hier können Reisende seit Mai am erneuerten Bahnsteig ein- und aussteigen. Sobald der Ausbau der Gleishilfsbrücken abgeschlossen ist, starten im Dezember die Arbeiten in der Personenunterführung. Diese kann Ende Dezember im Rohbau für den Kundenverkehr freigegeben werden. Die provisorische Personenüberführung ist ab dann nicht mehr nötig und wird – mit Freigabe der neuen Unterführung – gesperrt und Anfang 2021 abgebaut. Der Ausbau der neuen Personenunterführung mit Boden- und Wandbelägen erfolgt ab Januar 2021 und wird im 2. Quartal 2021 abgeschlossen.

Ersatzverkehr mit Bussen

Der bevorstehende Ausbau der Gleishilfsbrücken ist auch erforderlich, um den 2. Bauabschnitt für die neue P+R-Anlage einzuläuten. Nach aktueller Planung können die Arbeiten an der P+R-Anlage planmäßig im Januar 2021 starten und werden im 2. Quartal abgeschlossen sein.Das neue Bahnsteigdach auf dem Mittelbahnsteig wird im 1. Quartal 2021 fertiggestellt. Bis dahin werden auch die restlichen Bahnsteigkanten eingebaut und die Bahnsteigentwässerung bzw. der Kabeltiefbau abgeschlossen. Eine neue Bahnsteigausstattung (Vitrinen, Bänke usw.) wird ebenfalls installiert. Mit Inbetriebnahme der Aufzüge im 2. Quartal ist der Bahnhof Haltern am See vollständig barrierefrei erreichbar.

Neue Personenunterführung wird Ende 2020 freigegeben

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar. Dort kann auch ein Newsletter für einzelne Linien der DB abonniert werden. Weitere Informationen gibt es bei der Kundenhotline von DB Regio NRW unter 0180 6 464 006 (20 ct/Anruf a. d. Festnetz, Mobil max. 60 ct/Anruf) und dem kostenfreien BahnBau-Telefon unter 0800 5 99 66 55.Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht zu vermeiden. Die Deutsche Bahn wird den Baulärm auf das unbedingt notwendige Maß beschränken und bittet die Anwohner um Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten.

Die Reisenden werden für die Erschwernisse im Zugverkehr um Verständnis gebeten.