Haltern. Zur Sanierung erdverlegter VersorgungsIeitungen muss die Straße "Am Uferkastell" im Zeitraum vom 11.01.2021 bis voraussichtlich zum 08.02.2021 teilgesperrt und dabei zur Einbahnstraße umgewandelt werden. Die Straße wird in diesem Zeitraum nur aus Richtung "Holtwicker Straße" zu befahren sein. Gleichzeitig muss die Straße "Zur Haberwiese" im Einmündungsbereich der Straße "Am Uferkastell" voll gesperrt und damit als Sackgasse eingerichtet werden. Diese Straße wird während der Sperrung nur aus Richtung "Auf der Hovestatt" befahrbar sein.