Der Umbau des Spielplatzes Reiherhorst geht in die finale Phase. Aufgrund der Anlieferung und des Aufbaus eines Spielgerätes kommt es am 15. und 16. Oktober 2020 zu Beeinträchtigungen im Umfeld des Spielplatzes.Die betroffenen Anwohner der Straße Reiherhorst werden gebeten, Ihre Fahrzeuge für den genannten Zeitraum am Parkplatz Linnert abzustellen und den kurzen Fußweg in Kauf zu nehmen.