Bürgermeister spendet 400 Euro an das PBZ

Haltern. Das Team des Psychologischen Beratungszentrums (PBZ) an der Kirchgasse leistet einen wichtigen Beitrag, indem es kostenlose, psychologische Beratung und Therapien in allen Lebenslagen bietet. Aufgrund der Corona-Situation ist die Anlaufstelle nach eigenen Angaben derzeit stark ausgelastet und stößt an ihre Grenzen.

Bürgermeister Andreas Stegemann nahm dies zum Anlass, um sich mit einem Geldgeschenk in Höhe von 400 Euro für den Einsatz zu bedanken. Obwohl das PBZ von Stadt und Land getragen wird, können durch Miete, Energie- und Sachkosten bis zu 16.000 Euro an zusätzlichen Kosten entstehen. Somit ist es auf zusätzliche Spenden angewiesen, um überleben zu können. „Ich weiß, wie wichtig solche Anlaufstellen für die Bürger gerade jetzt sind und bin für das Engagement des Fördervereins sehr dankbar“, sagt Bürgermeister Andreas Stegemann bei der Übergabe. Die Spende nahmen Meike Ketzner-Wruck (links, leitende Therapeutin des PBZ), Heidemarie Pannhorst (zweite von links, 2. Vorsitzende des Fördervereins) und Simone Kemper-Schmidt (1. Vorsitzende des Fördervereins) entgegen. „Wir freuen uns, dass an uns gedacht wurde und wir nun zusätzliche Mittel zur Verfügung haben“, sagt Simone Kemper-Schmidt.