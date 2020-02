Haltern. Die gute Nachricht vorweg. Labrador Rüde Lucky aus dem Tierheim Ahaus wohnt nun in Haltern am See, er wurde im Stadtspiegel "entdeckt" und hat nun eine ganz tolle Familie gefunden.

Ein neues Zuhause sucht auch Chow Chow Rüde Casper. Er kam als Abgabehund ins Tierheim und wurde unüberlegt angeschafft. Der ca. 2 – 3 Jahre alte Rüde ist stubenrein, kann stundenweise alleine sein und fährt im Auto mit. Auch gegenüber fremden Menschen zeigt er sich offen und freundlich. Im Haus verhält er sich ruhig und ausgeglichen. Casper hat ein ruhiges Temperament und unternimmt gerne kürzere Spaziergänge, mehrmals täglich. Ein eigener Garten im neuen zu Hause wäre wünschenswert.

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittel werden sollen.