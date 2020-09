Sythen. Die städtische Kita am Brinkweg in Sythen verzeichnet einen Coronafall. Das bedeutet, dass das Gesundheitsamt die Erzieherinnen und Kinder ab sofort in Quarantäne geschickt hat.

Diese wird nach derzeitigem Stand bis zum 7. Oktober andauern, solange wird es dort also keine Betreuung geben. Seit Samstag liegt das positive Testergebnis vor, seitdem hat das Gesundheitsamt versucht, alle Eltern zu erreichen, um zu erklären, dass alle Kinder daheim bleiben müssen. Das Kreisgesundheitsamt hat schon am Samstag das DRK damit beauftragt, alle Beteiligten zu testen. Das soll, so heißt es aus Recklinghausen, möglichst zeitnah erfolgen, später ist dann auch ein zweiter Test für alle Personen vorgesehen.