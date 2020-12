Kreis RE. Noch einmal Danke sagen für das Geleistete in den letzten Wochen und den ganz besonderen Dienst an Heiligabend, das war Landrat Bodo Klimpel an seinem ersten Weihnachtsfest als Landrat des Kreises Recklinghausen wichtig. Darum besuchte er die Teams in der Kreisleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst und im Gesundheitsamt, die an diesem Tag für die Menschen im Kreis im Einsatz sind.

"Jemanden an Heiligabend anrufen müssen und ihm sagen, dass er positiv auf Corona getestet worden oder enge Kontaktperson ist und deshalb in Quarantäne muss, das ist eine besonders undankbare Aufgabe. Aber die Pandemie kennt keine Pause. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie auch an den Feiertagen ihr Bestes geben, um die Pandemie so gut wie eben möglich zu bekämpfen", sagte Bodo Klimpel, "dieser Dank gilt ausdrücklich auch den Kräften der Bundeswehr, die uns nicht nur an den Feiertagen so tatkräftig unterstützen."

Auch in der Kreisleitstelle standen die Telefone nicht still an diesem Vormittag, und auch hier sind die Spuren der Pandemie deutlich erkennbar. Von der obligatorischen Frage, ob der Patient Symptome hat oder nachweislich an Corona erkrankt ist, bis zum Warten auf einen verfügbaren Krankentransportwagen, weil die Fahrzeuge nach dem Transport eines Corona-Patienten erst gründlich desinfiziert werden müssen, und selbstverständlich jede Menge Abstand und Masken: Auch für die diensthabenden Disponenten gehört die Pandemie in diesem Jahr zum Alltag. Das Heiligabend-Menü gleicht 2020 dem in vielen Familien: Es gibt Kartoffelsalat und Würstchen.

"Ich danke allen, die an den unterschiedlichsten Stellen an diesen Tagen für die Menschen im Kreis Recklinghausen da sind, für ihren Einsatz. Es ist gut zu wissen, dass wir auf sie zählen können", sagt Bodo Klimpel, "ich wünsche allen frohe und friedvolle Weihnachten."