Andrea Tschuch referiert über "Der strengste Chef - ICH"

Wie überzogene Selbstkritik das Leben beschwert

Wie gehe ich mit mir um, wenn ich einen Fehler mache oder meinen eigenen Erwartungen nicht gerecht werde? Kann ich darüber nachdenken, ohne mich selbst abzuwerten und mit Vorwürfen zu belasten?

Der Vortrag beim nächsten Frauenfrühstück der Freien Gemeinde Wendepunkt am 21. März 2020 befasst sich mit möglichen Ursachen von überzogener Selbstkritik und gibt Anregungen für einen konstruktiven Umgang mit sich selbst.

Beginn der Veranstaltung, die zweimal im Jahr stattfindet, ist um 10.00 Uhr im Gemeindezentrum, Weseler Str. 69.

Die Referentin zum Thema: "Mir ist aufgefallen, dass ich mit mir selbst oft viel strenger umgehe als mit anderen und manchmal in einer Weise mit mir rede, wie ich es mit niemandem täte, der mir wichtig ist. In Gesprächen mit anderen Frauen zeigte sich, dass es vielen ganz ähnlich geht."

Andrea Tschuch (52 J.) ist gelernte Verwaltungsfachangestellte und referiert heute regelmäßig sowohl in der eigenen Mühlheimer Gemeinde als auch in ganz NRW und Hessen. In ihrer Freizeit geht die überzeugte Christin den Hobbys Lesen, Wandern und Kochen nach.

Im ersten Teil der Veranstaltung gibt es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, zum Teil mit selbst zubereiteten Speisen aus der Vollwertküche. Nach dem ausgiebigen Frühstücken folgt der Vortrag von Andrea Tschuch, anschließend besteht Gelegenheit zur Diskussion.

Der Kostenbeitrag liegt bei 8 Euro.

Anmeldungen können bis zum 18. März unter der Telefonnummer (02364) 8992280 (Bärbel Schwarze) oder per E-Mail an ff@freie-gemeinde.de erfolgen.

Wegen der erfahrungsgemäß hohen Nachfrage wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.