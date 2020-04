Dülmen. Mit ihrem sechsten 0-Euroschein erinnert die ökumenische Initiative gott.net an den Theologen Dietrich Bonhoeffer. Er wurde am 9. April 1945, kurz vor der Befreiung durch die US-Armee, im Konzentrationslager Flossenbürg durch den Strang hingerichtet wurde. Mit ihm starben auch Wilhelm Canaris und Hans Oster. Bonhoeffer, ein herausragender Theologe, Pfarrer und Professor der Theologie, hatte sich im Widerstand gegen Hitler engagiert und war 1943 verhaftet worden.

Seine theologischen und politischen Texte bewegen Menschen bis heute. Vor allem auch die, die in den Jahren seiner Haft entstanden sind. Darunter das weltbekannte Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.“ Kurz vor seiner Hinrichtung hat er einem Mitgefangenen zugeraunt: ,,Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens."„Wir möchten mit den 0-Euroscheinen an Ereignisse erinnern, mit denen Gott unser Land, unsere Kultur und unsere Geschichte veränderte. Durch Menschen, die sich an seinem Wort orientierten und aktiv wurden. Jeder auf seine Weise. Jeder in seiner Zeit. Und ein jeder mit einer ganz speziellen Aufgabe“, erklärt Dieter Kohl, der als Geschäftsführer das Büro der Initiative in Dülmen leitet.

Die 0-Euro-Scheine sind echte Geldscheine. Sie sind auf Banknoten-Papier gedruckt und weisen alle Sicherheitsmerkmale eines Geldscheins auf. Die Scheine sind etwa so groß wie 20-Euro-Noten. Auf der Rückseite sind europäische Sehenswürdigkeiten abgebildet. „Zwar kann man mit diesen Geldscheinen nichts kaufen, doch sie haben ihren eigenen Wert“, sagt Kohl.

Folgende 0-Euroscheine können bei der Initiative erworben werden: Dietrich Bonhoeffer; Bonifatius – Missionar der Germanen; Die Barmer Theologische Erklärung 1934; Martin Luther – „Gottes Gnade gibt es umsonst!”; „Keine Gewalt!” – Die Friedliche Revolution 1989; „Gesellenvater” Adolph Kolping. Die 0-Euro-Scheine können zum Selbstkostenpreis von je zwei Euro zuzüglich Versandkosten bestellt werden unter www.gottnet.shop.