Haltern. Die Sicherheit von Radfahrern steht schon seit Jahren im besonderen Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit des Polizeipräsidiums Recklinghausen. Die bestehenden Konzepte sind speziell für ältere Menschen um den Bereich Pedelec-/E-Bike-Nutzung erweitert worden.

In Kooperation mit der VHS bieten Fachleute der Polizei kostenlose Workshops an. Nächste Gelegenheit dafür ist am Donnerstag, 22. Oktober, von 16 bis 18.15 Uhr in der VHS, Muttergottesstiege. Eine Anmeldung ist erforderlich, Telefon 02364 933-442.Im theoretischen Teil des Workshops werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern u. a. die Geschwindigkeitsrisiken mit einem Elektrofahrrad und dessen Unfallfolgen verdeutlicht. Aber auch die Handhabung des Fahrzeuges und die Leistungsfähigkeit von Rad fahrenden Senioren werden unter die Lupe genommen.

Der anschließende praktische Teil besteht aus einem Parcours, der alltägliche Verkehrssituationen mit dem Fahrrad nachstellt. Die Teilnehmer durchfahren den Parcours unter Aufsicht und Anleitung von den polizeilichen Verkehrssicherheitsberatern. „Wer die Kontrolle über sein Fahrrad hat und sein eigenes Leistungsvermögen abschätzen kann, verringert das Risiko im Straßenverkehr zu verunglücken. Der Schwerpunkt unseres Konzeptes liegt deshalb darauf, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die sichere Handhabung des Elektrofahrrades zu vermitteln“, sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Die maximale Teilnehmerzahl liegt aus organisatorischen Gründen bei zehn Personen. Die Teilnehmer benutzen bei den Workshops ihre eigenen Fahrräder.