Ahaus/Haltern. Mit seinen zwei Jahren sprüht der kastrierte Galgo Espanol Rüde Baffin nur so vor Lebensfreude. Er liebt es mit seinen Hundefreunden im Tierheim Ahaus durch den Auslauf zu flitzen, daher dürfte er das Tierheim gerne als Zweithund verlassen.

Auch im neuen Zuhause sollte er die Möglichkeit bekommen, in einem eingezäunten Garten richtig Gas geben zu können. Buffin ist ein spanischer Windhund und liebt es zu rennen. Dem Menschen gegenüber zeigt er sich aufgeschlossen, anhänglich und sehr lieb. Wenn er ausgepowert ist, liebt er seine Couch und zeigt sich im Haus sehr ruhig. In der neuen Familie dürften auch gerne Kinder leben.

Kontakt:

Julias Tierheim in Ahaus

Sabstätte 44

48683 Ahaus

Tel.: 02561 / 8660850

info@julias-tierheim.de

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittelt werden sollen.