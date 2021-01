Ahaus/Haltern. Hermann ist einer von drei Hähnen die als Fundtiere ins Tierheim nach Ahaus kamen und nun auf ein neues Zuhause hoffen. Sie wünschen sich jeweils ein Hühner – Harem ganz für sich, auf dass sie aufpassen können.

Ein abwechslungsreiches Gehege und ein sicherer Hühnerstall sollten im neuen Zuhause vorhanden sein. Hermann ist ein neugieriger Hahn und zeigt sich zutraulich. Seine neuen Besitzer hätten mit ihm zusätzlich einen zuverlässigen Wecker in den Morgenstunden.

Kontakt:

Julias Tierheim in Ahaus

Sabstätte 44

48683 Ahaus

Tel.: 02561 / 8660850

info@julias-tierheim.de

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittelt werden sollen.