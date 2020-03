Haltern. Im Kreis Recklinghausen sind (Stand Sonntag 11.50 Uhr) 47 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, Tendenz täglich steigend (Freitag: 37). In Haltern am See ist die Zahl von drei auf fünf gestiegen. Die WHO hat die Gesamtsituation inzwischen als Pandemie eingestuft.

Am Freitagabend fand im Kreishaus Konferenz mit Landrat und allen Bürgermeister der kreisangehörigen Städte statt, in welcher sich die Beteiligten auf eine weitestgehend einheitliche Vorgehensweise geeinigt haben. Das bedeutet, dass Bücherei, Musikschule, VHS, Trigon, alle Sportstätten usw. geschlossen werden. Ebenso werden öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und auch im Freien untersagt.Die Landesregierung hat die Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen angeordnet. Die Betreuung jener Kinder, deren beide Elternteile oder deren alleinerziehende Mutter oder Vater in systemrelevanten Berufen (z. B. Arzt, Krankenschwester, Altenpfleger,Feuerwehr, Polizei) tätig sind und die keine Möglichkeit zur Betreuung ihrer Kinder haben, findet in kleinen Gruppen in den Kindertagesstätten statt. Es gibt also keine „Schwerpunkt-Kitas“, sondern in voraussichtlich allen Einrichtung findet in kleinen Gruppen Betreuung statt, falls dies erforderlich ist. Die Schulen gehen bei Kindern aus den Klasse 1 – 6 analog vor, hier erfolgt die Regelung durch die Schulleitungen.