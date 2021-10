Das EhrenAmt der Stadt Haltern teilt mit, dass noch freie Plätze für die zertifizierte Fortbildung „Jugendliche Seniorenbegleitung“ zu vergeben sind.

Das Angebot richtet sich an alle Halterner Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse und ist kostenlos. Bevor es richtig los geht, findet am kommenden Mittwoch, 27. Oktober, um 17.15 Uhr im Neuen Rathaus der Stadt Haltern am See, Dr.-Conrads-Str. 1, D.01 (3. Etage), eine Informationsstunde statt.

Kursleiterin Magdalena Hovenjürgen wird grundlegende Informationen über die Fortbildungsinhalte geben und für Fragen zur Verfügung stehen. Sowohl die bereits angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch Schülerinnen und Schüler, die sich unverbindlich in-formieren möchten, sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich, es gilt die 3G-Regel.

Wer sich für den Kurs anmelden möchte, kann dies per E-Mail unter ehren-amt@haltern.de oder am Infotag direkt bei der Kursleiterin erledigen. Für Fragen steht das EhrenAmt der Stadt Haltern am See, H. Schniederjan, 02364-933250, zur Verfügung.