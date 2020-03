Haltern. Aufgrund der Corona-Pandemie sind derzeit die Freizeitmöglichkeiten zu Hause sehr eingeschränkt. Um Kindern die Zeit bestmöglich zu vertreiben, bietet ihnen die Stadtverwaltung folgende Challenge an: Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter malen oder basteln etwas zum Thema „Der Osterhase in Haltern am See“ und schicken ihre Werke postalisch an die Stadt Haltern am See, Stadtjugendpfleger Boris Waschkowitz, Dr.-Conrads-Str. 1 in 45721 Haltern am See. Dabei bitte Namen, Alter und Adresse nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 19. April 2020.

Kinder und Jugendliche von der fünften Klasse bis einschließlich zum 17. Lebensjahr drehen mit dem Smartphone oder der Webcam ein Video zum Thema: „Stay @t Home“. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob zum Beispiel ein selbstgedrehtes Musikvideo oder das Jonglieren einer Klopapierrolle mit dem Fuß, alles ist möglich. Anschließend ladet ihr das Video in eine Cloud hoch (z.B. dropbox) und schickt dem Jugendamt den Link zum Download unter boris.waschkowitz@haltern.de zu. Einsendeschluss ist auch hier der 19. April 2020.Eine Jury, unter Vorsitz des Bürgermeisters, wird die jeweils drei besten Werke prämieren.

Bei den Kindergarten- und Grundschulkindern gibt es je eine Tageseintrittskarte für den Ketteler Hof. Die drei Erstplatzierten der Kinder und Jugendlichen ab der fünften Klasse erhalten je einen Gutschein für das Cafe Extrablatt in Höhe von 10 Euro.