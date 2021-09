Ob Neuling am Herd, Hobbyköche oder Kochexperten – für alle gibt es das passende Angebot.Unter Anleitung der erfahrenen Kursleitungen probieren Sie Rezepte, die saisonal, regional oder international, mit und ohne Fleisch, herzhaft oder süß sind – aber auf jeden Fall gelingen und lecker schmecken werden.



Ob Freundeskreise, Vereine, Nachbarschaften, Arbeitsteamkollegen, Familien: Interessierte vereinbaren einen Termin mit der Ansprechpartnerin Heike Hoppe, 02594 97995-310 oder hoppe-h@bistum-muenster.de und eine qualifizierte Kursleitung übernimmt die Rezeptauswahl, den Einkauf und die Leitung des Events – passend zum Themenwunsch.

"Im vergangenen Jahr haben wir gelernt, dass ein Kochkurs auch in der eigenen Küche stattfinden kann. Wer keine Lust auf weite Wege hat, kann auch weiterhin die digitalen Kochkurse genießen. Die Kursleitung bereitet in der FBS-Lehrküche Rezepte zu und gibt Ihnen Tipps, Sie verfolgen es live per Zoom und kochen und genießen in der heimischen Küche. Zuvor bekommen Sie die Einkaufs- und Vorbereitungsliste sowie die Rezepte per Mail zugeschickt", so Rendel Werthmöller von der FBS.

Die ganze Kursvielfalt ist auf der Homepage der FBS zu finden. Weitere Fragen und Kursanmeldung unter 02594-97995-300 oder www.fbs-duelmen.de.

Quelle: FBS Dülmen