Lucca, der kleine zehnjährige kastrierte Jack Roussel Mischlingsrüde sucht ein neues Zuhause. Er kam ins Tierheim, da seine Vorbesitzerin erkrankte und ihn nicht mehr halten konnte.

Lucca ist stubenrein, kann stundenweise alleine sein und fährt im Auto mit. Er lebte bisher im Haus mit Garten und zeigte sich gutmütig. Lucca hat einen Hang zu Frauen, daher dürfte er auch gerne wieder in einen Frauenhaushalt ziehen. Trotz seines Alters ist er noch gerne unterwegs, daher sollten seine neuen Besitzer noch gerne spazieren gehen. Kinder sollten nicht im neuen Zuhause sein, damit wäre er überfordert. Lucca hat ein sanftes Wesen und kuschelt bei Vertrauen gerne. Interessenten sollten hundeerfahren sein und in einem ruhigen Haushalt leben.

Kontakt:

Julias Tierheim in Ahaus

Sabstätte 44

48683 Ahaus

Tel.: 02561 / 8660850

info@julias-tierheim.de

Hintergrund

Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittelt werden sollen.