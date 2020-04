Haltern/Marl. Für junge Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, ist die derzeitige Situation in Folge der Corona-Krise oftmals besonders belastend. Ängste oder Zwänge können sich verschlimmern, depressive Episoden entstehen.

In akuten Notfällen können sich junge Menschen und ihre Erziehungsberechtigten nach wie vor direkt an die Marler Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) wenden. Rufen Sie dazu, wenn möglich vorher bei der Notfallasssistenz unter 02365-802 3282 oder unter 02365 8020 an. Jungen Patienten, die sich bereits in ambulanter Behandlung in der LWL-Klinik Marl-Sinsen befinden, bietet die Fachklinik eine telefonische Sprechstunde an. In Ausnahmefällen können die Kinder und Jugendlichen auch in die Klinik kommen und dort direkt mit den Therapeuten sprechen. Termine sowohl für die telefonische Sprechstunde als auch das persönliche Gespräch vor Ort vergibt das Ambulanzsekretariat unter der Rufnummer: 02365-802 2402.Dieses Angebot gilt erst einmal für den Monat April.