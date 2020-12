Mischlingshündin Susi sucht ein ruhiges Heim

Ahaus/Haltern. Noch lebt die kleine kastrierte, vierjährige Mischlingshündin Susi im Tierheim in Ahaus - doch die zauberhafte Fellnase sucht einen ruhigen Haushalt, mit einfühlsamen Menschen, die ausreichend Zeit für sie aufbringen können.

Susi hat einen zauberhaften Charakter, wenn sie ihre Menschen kennt. Sie liebt es auf dem Schoß zu sitzen und genießt Streicheleinheiten sehr. Auch mit Artgenossen kommt Susi sehr gut zurecht, daher dürfte sie auch gerne als Zweithund gehalten werden. Kinder in der neuen Familie sollten mindestens im Schulalter sein, da Susi recht schreckhaft ist und mit Kleinstkindern wahrscheinlich überfordert wäre. Susi ist stubenrein und muss noch einiges lernen, daher sucht sie geduldige Menschen mit ausreichend Zeit.

Kontakt:

Julias Tierheim in Ahaus

Sabstätte 44

48683 Ahaus

Tel.: 02561 / 8660850

info@julias-tierheim.de

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittel werden sollen.