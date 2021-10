Gerade mit zunehmendem Alter ist es wichtig, hin und wieder "die Antennen der Seele" zu pflegen, um sich nicht in belastenden Gedanken zu verlieren. Was nottut ist eine Inspektion der inneren Einstellung.

Denn was uns aufrichtet oder niederdrückt, sind in erster Linie unsere Gedanken und nicht so sehr die Umstände des Lebens. Dazu braucht es Orientierungen für das, was Herz und Seele bewegt. Das stabilisiert unser Gemüt; der Wortstamm ist Mut und meint "Lebensmut durch sinnorientiertes Denken und Handeln".

Der Nachmittag findet statt am Mittwoch, 03.11.2021 von 13:30 bis 18:00 Uhr in der Familienbildungsstätte Dülmen. Themen dieses stärkenden Nachmittags sind: Blick nicht zurück im Zorn, blick ein Stück nach vorn - Die Verbesserung der inneren Sprache - Die Gesunden und die Kranken haben ungleiche Gedanken - Woran halte ich mich, um mich gut zu halten? Herr Pötter ist Dozent für logotherapeutische (sinn-zentrierte) Persönlichkeitsentwicklung nach Viktor E. Frankl mit Ausrichtung zur Kneippschen Ordnungstherapie (siehe www.otto-poetter.de).

Anmeldung: FBS Dülmen, Tel.: 02594/ 97995-300 oder im

Internet: www.fbs-duelmen.de

Quelle: FBS Dülmen