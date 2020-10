Haltern/Ahaus. Die nette kastrierte Mischlingshündin Candela sucht ein neues Zuhause. Sie ist ein feines Mädchen, freundlich, aufgeschlossen und freut sich sehr über Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten.

Dabei ist sie sehr dezent und zeigt sich nicht aufdringlich. Auch gegenüber Artgenossen zeigt sie sich verträglich, ein eigener Garten sollte im neuen Zuhause vorhanden sein. Bei einem Stockmaß von 60 cm und einem Gewicht von 28 kg gehört sie zu den mittelgroßen Hunden. Standfeste Kinder dürften gerne in der neuen Familie vorhanden sein.

Kontakt:

Julias Tierheim in Ahaus

Sabstätte 44

48683 Ahaus

Tel.: 02561 / 8660850

info@julias-tierheim.de

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittelt werden sollen.