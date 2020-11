Haltern. Das Umweltministerium NRW hat am ein „Sonderprogramm Umweltwirtschaft“ im Rahmen der Corona-Hilfe des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Das Programm beinhaltet zum einen Fördermöglichkeiten für innovative Forschungs- und Entwicklungsprojekte und zum anderen Zuschüsse für „grüne“ Start-Ups bei der Prototypenentwicklung und für Markterschließungsmaßnahmen. Da es sich um Soforthilfe-Maßnahmen zur Abfederung ökonomischer Risiken aus der Corona-Pandemie handelt, enden die Bewerbungsfristen bereits am 26. November 2020 (Programmteil 1 Forschungs- und Entwicklungsprojekte) bzw. am 31. Dezember 2020 (Programmteil 2 Maßnahmen für grüne Gründungen). Weitere Informationen gibt es hier: https://www.ptj.de/projektfoerderung/sonderprogramm_umweltwirtschaft