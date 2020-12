Haltern. In der Alexander-Lebenstein-Realschule kann künftig der Chemieunterricht in einem der Fachräume unter deutlich besseren Voraussetzungen stattfinden. Dort steht nun eine so genannte hybride Lüftungsanlage, die die Firma Viessmann kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Dafür bedankten sich am Freitag Schulleiter Frank Cremer und Bürgermeister Andreas Stegemann beim Viessmann-Niederlassungsleiter Rainer Köttermann.

„Unser Bestreben war es, wegen der Corona-Pandemie und der sich daraus ergebenen Probleme einen entscheidenden Lösungsansatz zu finden“, erklärt Köttermann. Daraus sei dieses neue Gerät entstanden, das pro Stunde 800 Kubikmeter Luft umwälzen kann. Es saugt Frischluft von draußen an und filtert die vorhandene Raumluft, so dass die Gefahr einer Virus-Übertragung bestmöglich reduziert wird. Und das unter kaum hörbaren Verhältnissen, wie sich auch Andreas Stegemann und Frank Cremer überzeugen konnten. Die Halterner Realschule gehört damit zu den ersten Schulen in NRW, die solch ein Gerät bekommen haben. Weil dieser Chemieraum zu den Fachräumen in den Halterner Schulen gehört, die nur durch Kippfenster belüftet werden können, ist dies eine deutliche Verbesserung der Bedingungen.