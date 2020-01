Pflege-Café im Halterner St. Sixtus-Hospital informiert über Scham in der Pflege

Haltern. Das St. Sixtus-Hospital Haltern am See lädt am Dienstag, den 28. Januar, von 14.30 bis 17 Uhr zum Pflege-Café für pflegende Angehörige ein.

„In unserem Pflege-Café können sich pflegende Angehörige, Interessierte wie auch ehemalige Pflegekursteilnehmerinnen und -teilnehmer zu wechselnden Themenschwerpunkten austauschen“, erklärt Gero Pfingst, Pflegetrainer im St. Sixtus-Hospital. Das Team informiert an diesem Nachmittag über „Scham in der Pflege – Praxistipps für den Pflegealltag“. Treffpunkt ist der Gruppentherapieraum auf der Station 1. Informationen und Anmeldung bei Gero Pfingst (per Telefon: 02364 104-20125 oder per E-Mail: ueberleitungspflege.haltern@kkrn.de). www.kkrn.de