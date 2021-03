Am 26. März 2021 ist es so weit: die Regionalwert AG Münsterland wird gegründet! Die neue Bürgeraktiengesellschaft arbeitet nach dem Motto „REGIONAL. BIO. FAIR. – HAND IN HAND IM MÜNSTERLAND“. Ihr Ziel ist es, Betriebe der nachhaltigen Lebensmittelwirtschaft im Münsterland zu erhalten, zu vernetzen und weiterzuentwickeln.

Über ein Jahr hat die Initiativgruppe, unterstützt durch LEADER- und VITAL.NRW - Fördermittel, die Gründungsvorbereitung gestaltet und vorangetrieben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt 103 GründungsaktionärInnen haben die beachtliche Summe von 594.000 Euro als Gründungskapital zugesagt. „Dieser große Erfolg zeigt, wie wichtig der Dreiklang ‚Regional. Bio. Fair.‘ für die Menschen im Münsterland ist“, so der projektverantwortliche LEADER-Regionalmanager Thomas Köhler.

Die Regionalwert AG investiert das durch den regelmäßigen Verkauf von Bürgeraktien zur Verfügung stehende Kapital direkt in den Aufbau und die Weiterentwicklung der ökologischen Lebens-mittelwirtschaft ihrer Region. Dadurch entsteht ein Wertschöpfungsraum, in dem kurze Wege, gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung zentrale Elemente sind - vom Acker bis zum Teller. Mehrere Betriebe konnten schon als Regionalwertpartner gewonnen werden und weitere inte-ressierte Betriebe aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette werden gesucht. „Die Gründung einer Aktiengesellschaft unter Corona-Bedingungen ist durchaus anspruchsvoll.“, wie Dr. Anja Oetmann-Mennen, Mitglied der Initiativgruppe, betont. Aufgrund der Pandemie können leider nicht - wie sonst üblich - alle AktionärInnen bei der Gründung in der Hafenkäserei in Münster persönlich anwesend sein. Die aktuellen Vorgaben erlauben es nur einer Aktionärin, ausgestattet mit Gründungsvollmachten der anderen GründerInnen, persönlich dabei zu sein.

Die Regionalwert AG Münsterland ist bereits die sechste ihrer Art in Deutschland, weitere befinden sich in Gründung. Im Münsterland gibt es viel zu tun: Der Anteil an ökologisch bewirtschafteten Flächen und an Biobetrieben liegt hier deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, gleichzeitig suchen viele landwirtschaftliche Betriebe neue Perspektiven. Die Regionalwert AG bietet Möglichkeiten für Produzenten und Konsumenten, ihre Region enkeltauglicher und zukunftssicherer zu gestalten. Die erste Kapitalerhöhung soll schon in Kürze stattfinden und weiteren AktionärInnen den Einstieg ermöglichen.