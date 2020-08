Haltern. Nach den Sommerferien beginnen nun auch die Schulneulinge an den Grundschulen. Der Ablauf der Einschulung wird an allen Schulen auf Grund der Corona-Auflagen unterschiedlich gehandhabt.

Die Schulleitungen bitten deshalb alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die derzeit geltenden Corona-Bestimmungen einzuhalten. In ihren Einladungsschreiben an die Erziehungsberechtigten haben die Schulleitungen konkrete Informationen über den Ablauf und über die Anzahl der maximal zugelassenen Teilnehmer pro Familie hingewiesen.Hier die Informationen zur Einschulung und Feierlichkeiten an den einzelnen Grundschulen:

- Grundschule Lavesum: Donnertag, 13.08.2020, 8.30 Uhr Gottesdienst - Antoniuskirche

- Grundschule Sythen: Donnerstag, 13.08.2020, 8.30 Uhr Klasse 1b - Turnhalle Grundschule-Sythen; Donnerstag, 13.08.2020, 10.00 Uhr Klasse 1a - Turnhalle Grundschule-Sythen

- Heideschule-Flaesheim: Donnerstag, 13.08.2020, 8.30 Uhr Klasse 1a - Schulhof Heideschule-Flaesheim; Donnerstag, 13.08.2020, 10.15 Uhr Klasse 1b - Schulhof Heideschule-Flaesheim

- Heideschule-Hullern: Donnerstag, 13.08.2020, 8.30 Uhr Klasse 1c – Schulhof Heideschule-Hullern

- Silverbergschule: Donnerstag, 13.08.2020, 8.00 Uhr Klasse 1a - Laurentiuskirche; Donnerstag, 13.08.2020, 10.00 Uhr Klasse 1c - Laurentiuskirche; Freitag, 14.08.2020, 9.00 Uhr Klasse 1b - Laurentiuskirche

- Katharina-von-Bora-Schule: Freitag, 14.08.2020, 8.30 Uhr Klasse 1a - Erlöserkirche; Freitag, 14.08.2020, 9.45 Uhr Klasse 1b - Erlöserkirche; Freitag, 14.08.2020, 8.30 Uhr Lerngruppen C, D und E

- Marienkirche; Freitag, 14.08.2020, 9.45 Uhr Lerngruppen A und B - Marienkirche

- Lambertusschule: Donnerstag, 13.08.2020, 10.00 Uhr Klasse 1a - Lambertuskirche; Donnerstag, 13.08.2020, 11.00 Uhr Klasse 1b - Lambertuskirche

- Marienschule: Donnerstag, 13.08.2020, 9.00 Uhr Klasse 1a und 1b – Schulhof Marienschule.