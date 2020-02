Haltern. Es gibt noch freie Plätze in der kostenfreien Schulung für pflegende Angehörige, die am Dienstag, den 3. März, im Halterner Krankenhaus startet. Der Kurs findet an drei aufeinanderfolgenden Dienstagen (3., 10. und 17. März) jeweils von 14.30 bis 18 Uhr im St. Sixtus-Hospital statt.

An den Kursen können sowohl Angehörige als auch Interessierte, die sich an der Pflege beteiligen oder in Zukunft Pflege von Angehörigen übernehmen wollen, teilnehmen. Der Umgang mit Pflegehilfsmitteln steht im Mittelpunkt des Seminars. „Die Teilnehmer erfahren ebenso, welche Unterstützungsangebote es gibt und wie man die eigenen Kräfte und Ressourcen am sinnvollsten zur Pflege einsetzt“, erklärt Gero Pfingst, Pflegetrainer und Koordinator der Kurse. Informationen und Anmeldung bei Gero Pfingst, per Telefon 02364 104 20 125 oder per E-Mail ueberleitungspflege.haltern@kkrn.de. www.kkrn.de